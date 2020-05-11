Есть люди, которые воспринимают все близко к сердцу и зачастую страдают от этого. Это та кaтeгopия людeй, к кoтopым нужнo нaxoдить ocoбый пoдxoд, тaк кaк иx oткpытocть и чувcтвитeльнocть дeлaeт иx cлaбыми пepeд oбидaми. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сентиментальный.

Итак, на первом месте оказался Рак. Рак глубоко предан близким людям, поэтому расширять круг знакомств он не спешит. Причин этому несколько. Во-первых, в своих взаимоотношениях он тратит достаточно эмоциональной энергии, чтобы одаривать ею еще и посторонних.

Во-вторых, будучи по своей природе интровертом, он приходит в ужас от одной мысли о том, что нужно знакомиться с кем-то новым. Неудивительно, что при таком раскладе событий Рак часто живет прошлым.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый справедливый.