Известная ранее дрифтом на кабриолете, 90-летняя баба Рина с Закарпатья показала смелые маневры на фуре с прицепом. Соответствующее видео появилось на странице пенсионерки в Instagram.

Как и ранее, внук выступил инструктором бабушки и показал, как управлять громадным автомобилем. Пенсионерка быстро овладела навыками вождения и, спустя некоторое время, показала настоящий дрифт на фуре.

Видео становится все популярней. За 18 часов его посмотрели сверх 22 тысяч пользователей социальной сети.

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