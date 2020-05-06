На Закарпатье 90-летняя бабуля устроила дрифт в поле на кабриолете (видео) [ Редактировать ]
На Закарпатье местная пенсионерка прокатилась в поле на белом кабриолете "Мустанг". Видеоролик в сети опубликовал ее внук, который создал для своей бабушки аккаунт в Instagram.
Внук, очевидно, и стал инструктором для бабушки. Вначале он подсказывает ей, как завести машину, а дальше - как включить скорость.
Уже через некоторое время пенсионерка овладела управлением и через несколько минут ловко выставляла машину в занос и устроила настоящий дрифт.
Видео с бабушкой на кабриолете стало самым популярным на странице. За пять дней с момента публикации оно набрало свыше 40 тысяч просмотров.
В комментариях подписчики активно желают пенсионерке долгих лет жизни и восхищаются тем, как она выглядит в свои 90 лет.
Ранее мы писали о том, что во время карантина полиция Италии застала пенсионеров в лесу за игрой в карты.
Также читайте о том, что 87-летнюю бабулю-модницу вернул к жизни Instagram.
по теме
Тонут авто: в Украине затопило самый крупный рынок (видео)
Во вторник, 5 мая, в Харькове прошел сильный ливень, в результате которого пострадали крупнейший в стране рынок
"Выбил страйк с первой попытки": попугай научился играть в мини-боулинг (видео)
Попугая научили играть в мини-боулинг
Кличко постриг сам себя и показал видео в TikTok
Мэр Киева Виталий Кличко дал мастер-класс и показал украинцам, как правильно стричься
В Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса
У работников Закарпатской ОГА подтвердили коронавирус