На Закарпатье местная пенсионерка прокатилась в поле на белом кабриолете "Мустанг". Видеоролик в сети опубликовал ее внук, который создал для своей бабушки аккаунт в Instagram.

Внук, очевидно, и стал инструктором для бабушки. Вначале он подсказывает ей, как завести машину, а дальше - как включить скорость.

Читайте также Во Франции пенсионер случайно катапультировался из самолета

Уже через некоторое время пенсионерка овладела управлением и через несколько минут ловко выставляла машину в занос и устроила настоящий дрифт.

Видео с бабушкой на кабриолете стало самым популярным на странице. За пять дней с момента публикации оно набрало свыше 40 тысяч просмотров.

В комментариях подписчики активно желают пенсионерке долгих лет жизни и восхищаются тем, как она выглядит в свои 90 лет.

Ранее мы писали о том, что во время карантина полиция Италии застала пенсионеров в лесу за игрой в карты.

Также читайте о том, что 87-летнюю бабулю-модницу вернул к жизни Instagram.