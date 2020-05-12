Нынешние показатели по коронавирусу позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, глава государства заявил, что власть также не может допустить крупных вспышек коронавируса.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что карантин в Украине после 22 мая будет продлен.