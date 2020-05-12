За минувшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 59 жителей Киева. Один человек скончался от осложнений, вызванных инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 14 медработников. Заболевание диагностировано у:

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

22 мужчины в возрасте от 25 до 82 лет;

1 девочка в возрасте 3 месяца;

3 мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на 12:00 12 мая в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 человек умерли.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки от коронавируса в Украине скончались 17 человек. Подтверждено 375 новых случаев заболевания. Количество зараженных украинцев возросло до 16 023.