В Минобразования назвали даты проведения ВНО [ Редактировать ]
Проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине запланировано на период с 25 июня по 17 июля. Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.
По ее словам, накануне ВНО должно состояться пробное тестирование.
"Планируем провести ВНО с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 числа, мы должны провести пробное тестирование. Чтобы это было безопасно, мы работаем над алгоритмом, который должен одобрить государственный санитарный врач", - сказала Мандзий.
Также в МОН сообщили, что в ближайшее время университеты должны опубликовать условия и сроки приема на учебу абитуриентов.
"Что касается выпускников с временно оккупированных территорий, они поступают по другой процедуре. Только отдельные категории по желанию могут пройти ВНО", - отметила и.о. министра.
Ранее мы писали, когда в Украине откроют садики и школы.
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