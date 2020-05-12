Бабушка-геймер: японка стала "кибер-рекордсменкой" [ Редактировать ]
90-летняя жительница японской столицы Токио "ворвалась" в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый в мире геймер.
Об этом пишет пресс-служба Книги рекордов.
По их словам, Хамако Мори занималась видеоиграми с 1981 года, а к такому роду развлечений она пристрастилась с подачи детей.
"Когда я только начинала, то играла просто ужасно. Конечно, играть весело, но проигрывать никому не нравится. А я часто проигрывала", - отметила Мори.
Известно, что 90-летняя геймерша имеет YouTube-канал, на который подписаны более 180 тысяч человек и проводит в виртуальном мире по 7-8 часов в день.
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