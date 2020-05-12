Восстанавливать движение пассажирского сообщения в Украине будут в три этапа. Об этом сообщает "Униан".

По данным издания, на первом этапе с 22 мая планируют запустить городские перевозки (кроме маршруток) и пригородные перевозки (в пределах одного района). Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал продление карантина после 22 мая.

С 29 мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", Ночной экспресс: в западном направлении - 11 пар, в южном - 10, в днепровском - 6, в восточном 12, в азовском - 3. Также с 29 мая планируется запуск внутреннего авиасообщения.

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На втором этапе, который по данным издания начнется с 9 июня, запустят межобластные и международные перевозки, в том числе маршрутки. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

"Источник в Мининфраструктуры отметил, что этот план пока не утвержден Кабмином и может измениться", - отмечает издание.

Ранее мы писали, что карантин после 22 мая будет продлен в Украине.