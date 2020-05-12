МОЗ закликає українців носити маски та користуватись дезінфекторами [ Редактировать ]
Минулої доби в Україні померли 17 пацієнтів, хворих на коронавірус. Загалом, від початку захворювання в країні 425 летальних випадків. Три тисячі 373 людини побороли недугу. На сьогодні в Україні - понад 16 тисяч інфікованих.
Попередньої доби COVID-19 підтвердили у трьохсот сімдесяти п'яти осіб. Лідерами із розповсюдження вірусу залишаються Чернівецька область та Київ. Нагадаю, напередодні в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Однак, влада закликає українців бути пильними: носити маски та користуватись дезінфекторами.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми тримаємо постійний зв'язок, постійний контакт з керівниками і місцевого самоврядування, тобто з мерами міст, і з керівниками областей щодо карантинних заходів на території тієї чи іншої громади чи області. На місцях є можливість посилювати цей карантин. У нас вже є приклади, коли посилені заходи - наприклад в місті Києві не відкривають торговельно-розважальні центри. Або в Чернівецькій області не будуть працювати салони краси. Це і є те, що називається адаптивний карантин.
по теме
Україна уникнула найгіршого сценарію розвитку епідемію коронавірусу - МОЗ
11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 288 людей померли, більше 1,5 тисячі пацієнтів одужали. Серед хворих на коронавірус 2325 медиків
В лікарнях України дозволили планові операції
Медикам дозволять поновити планові операції та шпиталізації, скасовані на період карантину
Виплати медикам знаходяться на контролі у Президента і Уряду - МОЗ
На кінець тижня всі регіони мали доповісти МОЗ щодо невиплати 300-відсоткових надбавок медикам. Втім, дехто цього не зробив, а дехто надав недостовірну інформацію, - заявили у профільному міністерстві
Медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають підвищені виплати - МОЗ
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пообіцяв, що всі медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають свої підвищені виплати вже за кілька днів
МОЗ обіцяє доплати вірусологам та лаборантам
На сьогодні в Україні підтвердили понад десять тисяч випадків коронавірусу. За минулу добу пацієнтам з підозрою на COVID-19 зробили рекордну кількість ПЛР-тестів - понад сім тисяч
В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.