Минулої доби в Україні померли 17 пацієнтів, хворих на коронавірус. Загалом, від початку захворювання в країні 425 летальних випадків. Три тисячі 373 людини побороли недугу. На сьогодні в Україні - понад 16 тисяч інфікованих.

Попередньої доби COVID-19 підтвердили у трьохсот сімдесяти п'яти осіб. Лідерами із розповсюдження вірусу залишаються Чернівецька область та Київ. Нагадаю, напередодні в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Однак, влада закликає українців бути пильними: носити маски та користуватись дезінфекторами.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: