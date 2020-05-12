Спершу сотні людей мітингували у торговельних центрах, потім вийшли на вулиці

У Гонконгу поновилися антиурядові протести. Демонстранти вимагають демократичних реформ та звинувачують владу у зловживанні заходами, спрямованими на боротьбу з COVID-19.

Спершу сотні людей мітингували у торговельних центрах, потім вийшли на вулиці. Не минулося без сутичок з правоохоронцями: 18 протестувальників опинились у лікарні, 230 - затримані.

Енох Ча, житель Гонконгу: