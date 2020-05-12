У Гонконгу поновилися протести проти уряду [ Редактировать ]
У Гонконгу поновилися антиурядові протести. Демонстранти вимагають демократичних реформ та звинувачують владу у зловживанні заходами, спрямованими на боротьбу з COVID-19.
Спершу сотні людей мітингували у торговельних центрах, потім вийшли на вулиці. Не минулося без сутичок з правоохоронцями: 18 протестувальників опинились у лікарні, 230 - затримані.
Енох Ча, житель Гонконгу:
Прикриваючись епідемією коронавірусу - уряд намагається придушити народ: наклав обмеження на масові зібрання. Це грубе порушення прав людини. Силовики мають захищати нас, а натомість роблять навпаки.
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