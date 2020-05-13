Почему нужно есть перец чили [ Редактировать ]
Перец чили может не только добавить остроту блюдам, но и способен оказать помощь в борьбе с раком. Ученые пришли к такому выводу после проведения испытаний, передает newsyou.info.
В ходе исследования специалисты оценили влияние капсаицина на три типа раковых клеток в лаборатории. Было установлено, что соединение, которое отвечает за жгучесть перцев, остановило первую стадию распространения рака, известную как метастазирование. Эксперименты на мышах показали, что животные, получавшие капсаицин, имели в легких меньше областей с агрессивными раковыми клетками. В дальнейшем было выявлено, что капсаицин подавляет метастазирование рака легких, блокируя белок Src, который играет важную роль в росте клеток.
"Рак легких и другие виды рака обычно метастазируют во вторичные участки, такие как мозг, печень или кость, что затрудняет их лечение, - говорит доктор Джейми Фридман. - Наша работа показывает, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новый вариант терапии для борьбы с метастазированием у пациентов с раком легких.
Мы надеемся, что однажды капсаицин можно будет использовать в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами для лечения различных видов рака легких. Однако клиническое использование капсаицина потребует преодоления его неприятных побочных эффектов, которые включают раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и жжение".
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