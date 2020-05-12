Добавление яблочного уксуса к повседневному рациону помогает снизить показатели повышенного давления и риск серьезных осложнений для здоровья. Об этом пишет newsyou.info.

"Введение яблочного уксуса в ежедневный рацион позволяет добиться снижения давления и сокращает риск серьезных осложнений для здоровья", - говорят эксперты.

Имеющиеся данные говорят, что его употребление помогает в случаях многих болезней и состояний, включая расстройство желудка, высокий уровень холестерина, боль в горле, регенерация тканей после ран. В прошлом яблочный уксус использовался в растворах для мытья рук, чтобы предотвратить инфекцию из-за контакта с ними.

Этот продукт также можно использовать для снижения веса, что дополнительно способствует снижению артериального давления, констатируют ученые.

Было проведено исследование с участием 144 взрослых добровольцев с ожирением, которые ежедневно употребляли одну столовую ложку уксуса, две столовые ложки или напиток плацебо. Участникам было сказано ограничить потребление алкоголя, но придерживаться своего обычного питания. В итоге люди, потреблявшие ежедневно одну столовую ложку уксуса, потеряли в среднем 2,6 фунта веса, употреблявшие две столовые ложки - 3,7 фунта.

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