Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне, и Украина рассчитывает на подписание программы до конца мая. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Раде.

Как отметил Шмыгаль, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем", - сказал он.

Ранее мы писали, что Разумков открыл внеочередное заседание Рады.