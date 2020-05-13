Шмыгаль рассказал о переговорах с МВФ [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне, и Украина рассчитывает на подписание программы до конца мая. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Раде.
Как отметил Шмыгаль, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.
"Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем", - сказал он.
Ранее мы писали, что Разумков открыл внеочередное заседание Рады.
по теме
МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной
МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы
В Кабмине готовят план поддержки бизнеса - Шмыгаль
По его словам, план до сих пор нарабатывается
Умер пятикратный чемпион Испании из состава мадридского "Реала"
Смерть титулованного экс-футболиста наступила на 72-м году жизни
В Житомирской области зарегистрировали 5 новых случаев COVID-19
Повторных 23 пробы уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме
Мадонна "взорвала" сеть жаркими фото в белье
Ими звезда поделилась на своей странице в Instagram