До конца мая Украина рассчитывает подписать новый меморандум с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в сообщении правительственного портала по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет на 2020 год.

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"Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

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