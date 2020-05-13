Рада освободила от уплаты единого социального взноса предпринимателей-пенсионеров и самозанятых [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 13 мая 321 голосами "за" приняла законопроект №2166 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)". Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Законом усовершенствованы нормы действующего законодательства Украины относительно начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ - ред.) лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность", - сказано в объяснительной записке к документу.
Перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, дополнили лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность (самозанятые в сфере науки, литературы, культуры и медицины - ред.), если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Они смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии добровольного участия.
Также от уплаты ЕСВ освободят лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей (ФЛП - ред.) и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.
Кроме этого, ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут не платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности).
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