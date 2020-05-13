Карантинний туризм: коли українці зможуть відпочити за кордоном?

Греція, Чорногорія та Грузія - готові відчинити двері для туристів із першого липня. А в Туреччині вже навіть думають, Як переформатувати в готелях шведський стіл... Та є одна проблема на шляху до курортів