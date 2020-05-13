Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины отменил возможность для граждан Украины въезжать в Беларусь по внутренним украинским паспортам. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 13 мая.
Постановление Кабмина предусматривает упразднение с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с официальным Минском о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины границы с Беларусью на основании паспорта гражданина Украины. С 1 сентября при посещении соседней страны придется иметь заграничный паспорт.
Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь. При выезде из Беларуси можно будет использовать паспорт гражданина Украины.
Напомним, что с 1 марта 2020 года украинцы лишились права пересекать государственную границу из Украины в Россию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Теперь для этого необходим загранпаспорт.
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