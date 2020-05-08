Названа дата президентских выборов в Беларуси [ Редактировать ]
Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.
В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.
"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответстгаввии с Конституцией", - заявил он.
Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.
Ранее сообщалось, что в Беларуси COVID-19 заболели более 20 тыс. человек.
по теме
В Беларуси COVID-19 заболели более 20 тыс. человек
Общее число заболевших вирусом составляет 8,7% от количества проведенных тестов
"Обстановка с пневмонией важнее, чем с COVID-19" - Лукашенко
Александр Лукашенко заявил во время совещания, что он не особо "парится" по поводу зараженных
Трамп и Пенс будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19
Президент США отметил, что мало общался со своим камердинером
Катя Варнава взбудоражила фанатов домашним фото
Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram
В футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили коронавирус
В итальянском футбольном клубе "Фиорентина" обнаружили инфицированных коронавирусом