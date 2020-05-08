Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.

В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.

"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответстгаввии с Конституцией", - заявил он.

Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.

Ранее сообщалось, что в Беларуси COVID-19 заболели более 20 тыс. человек.