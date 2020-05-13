В среду, 13 мая, в Верховной Раде произошло возгорание. Парламентарии вновь ушли на получасовой перерыв. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, в ходе голосования у депутата Максима Ткаченко загорелся пульт.

"У депутата от "Слуги", Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал депутат.

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