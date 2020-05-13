Потеря обоняния у пациентов с коронавирусом COVID-19 объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи двух белков в полости носа, участвующих в распознавании запахов. К такому выводу пришла команда ученых, исследование которых опубликовано в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

"Вирус SARS-CoV-2, попадая в организм с помощью клеток слизистой оболочки, может привести к обонятельному дефициту, что и наблюдается у пациентов с COVID-19", - считают ученые.

SARS-CoV-2 захватывает два белка для проникновения в клетки человека: рецептор клеточной поверхности ACE2 и протеазу TMPRSS2.

Эта гипотеза доказана экспериментально, с помощью опыта на мышах. Отмечено, что "обонятельных" белков, с помощью которых инфекция проникает в организм, у старых особей формируется больше, чем у молодых. По мнению ученых, это так же объясняет причину, почему пожилые люди более подвержены заражению коронавирусом.

Ранее "Подробности" сообщали почему карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19 не приведет к всплеску рождаемости.