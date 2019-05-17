Потеря обоняния: названы основные причины [ Редактировать ]
Обоняние - важная составляющая жизни каждого человека. Потеря обоняния может не только стать сигналом о заболеваниях полости носа, но и быть предвестником серьезных неврологических заболеваний, пишет 24tv.ua.
Наиболее частой причиной частичной и временной потери обоняния (аносмии) являются простудные заболевания. Кроме того, хронический синусит и полипы также могут стать причиной временной способности различать запахи.
Основные причины потери обоняния:
- Преклонный возраст. У 60% людей старше 80 лет снижено обоняние, причем лишь 10% жалуются на это;
- Лор-заболевания (ОРЗ, синусит, хронический или острый ринит, носовые полипы и др.);
- Побочные действия некоторых лекарств (аминогликозиды);
- Эндокринные заболевания (гипотиреоз, диабет);
- Болезнь Паркинсона;
- Болезнь Альцгеймера;
- Черепно-мозговая травма;
- Рассеянный склероз;
- Опухоль мозга;
- Курение.
При потере обоняния после ОРЗ восстановление может занять несколько месяцев. При этом рекомендуется тренироваться и вдыхать запахи по несколько раз в день.
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