Обоняние - важная составляющая жизни каждого человека. Потеря обоняния может не только стать сигналом о заболеваниях полости носа, но и быть предвестником серьезных неврологических заболеваний, пишет 24tv.ua.

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Наиболее частой причиной частичной и временной потери обоняния (аносмии) являются простудные заболевания. Кроме того, хронический синусит и полипы также могут стать причиной временной способности различать запахи.

Основные причины потери обоняния:

Преклонный возраст. У 60% людей старше 80 лет снижено обоняние, причем лишь 10% жалуются на это;

Лор-заболевания (ОРЗ, синусит, хронический или острый ринит, носовые полипы и др.);

Побочные действия некоторых лекарств (аминогликозиды);

Эндокринные заболевания (гипотиреоз, диабет);

Болезнь Паркинсона;

Болезнь Альцгеймера;

Черепно-мозговая травма;

Рассеянный склероз;

Опухоль мозга;

Курение.

При потере обоняния после ОРЗ восстановление может занять несколько месяцев. При этом рекомендуется тренироваться и вдыхать запахи по несколько раз в день.

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