Беби-бума не будет: коронавирус отбивает желание заводить помоство [ Редактировать ]
Карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19 не приведет к всплеску рождаемости. К такому выводы пришли ученые из Флорентийского университета по результатам онлайн-опросов. Исследование опубликовано в журнале Psychosomatic Obstetrics and Gynecology.
Чтобы выяснить, как изоляция влияет на желание обзаводиться потомством, исследователи опросили почти 1 500 мужчин и женщин в возрасте 18-46 лет, состоящих в отношениях не менее года. 81,9% респондентов сообщили, что не планируют зачатий, пока эпидемиологическая обстановка не улучшится. 268 участников опроса до начала пандемии планировали зачатие на зимние и весенние месяцы. Почти 40% отказались от этой затеи. Людей пугают как экономические трудности, так и возможный риск для здоровья будущего ребенка.
Среди тех, кто перед пандемией собирался завести ребенка в ближайшее время, более половины решили не оставлять попыток. Исследователи допускают, что страх остаться в будущем без детей перевесил все переживания. Примечательно, что стремление оставить потомство в основном имеют респонденты более старшего возраста.
Лишь 11,5% опрошенных сообщили, что во время карантина ощутили желание стать родителями. Однако лишь 4,3% из этой группы (6 человек) рискнули попытаться забеременеть. Вместе с тем сексуальная активность людей практически не изменилась независимо от их отношения к возможной беременности.
Исследователи добавляют, что серьезной угрозы для плода COVID-19, по-видимому, не представляет. Внутриутробная передача коронавируса маловероятна, скорее, это происходит после рождения.
Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки, 11 мая, в Украине выявили 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом число зараженных украинцев возросло до 16 023.
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