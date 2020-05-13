Лікарі отримають обіцяні надбавки до зарплат - Максим Степанов [ Редактировать ]
Цього тижня медики, які лікують хворих на коронавірус, почнуть отримувати обіцяні надбавки до зарплат. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Напередодні відбулася нарада з цього питання за участі Президента, прем'єра та голів ОДА. За словами Степанова, надалі медики одержуватимуть надбавки через Національну службу здоров'я і без затримок.
Максим Степанов, міністр хорони здоров'я України:
Ми розуміємо, що виникли певні бюрократичні колізії, які потребують врегулювання. особливо по тих областях, де виплати були здійснені не в повному обсязі. думаю, що це питання буде вирішено найближчими днями. В подальшому вже у нас ніяких збоїв не передбачається, тому що далі вже, за травень місяць, це вже буде йти автоматом. Тобто перерахунок цих коштів від НСЗ. Хочу ще раз наголосити, що забезпечені ці виплати в повному обсязі, забезпечені коштами. загалом - це 15,8 млрд грн.
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