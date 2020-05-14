Работа метро: как и когда впустят пассажиров [ Редактировать ]
Работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре не будет восстановлена одновременно. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".
По словам Ляшко, правительство будет принимать решение, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.
Об открытии 25 мая (киевского метрополитена, - ред.). Мы будем его рассматривать и принимать, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы в правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не означает, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать.
В то же время Ляшко отметил, что не будет поддерживать введение допуска в метро по спецпропускам.
"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что согласно плану, который разработало правительство, открытие метрополитена не может произойти раньше 22 мая.
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