Работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре не будет восстановлена одновременно. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".

По словам Ляшко, правительство будет принимать решение, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

Об открытии 25 мая (киевского метрополитена, - ред.). Мы будем его рассматривать и принимать, учитывая эпидситуацию и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы в правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не означает, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать.

В то же время Ляшко отметил, что не будет поддерживать введение допуска в метро по спецпропускам.

"Лично я как главный государственный санитарный врач не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе", - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что согласно плану, который разработало правительство, открытие метрополитена не может произойти раньше 22 мая.