Канадських пенсіонерів підтримають двома мільярдами доларів [ Редактировать ]
Канадський уряд виділить майже два мільярди доларів - на підтримку пенсіонерів під час пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
Кожен з пенсіонерів, а таких в країні близько семи мільйонів - отримає одноразову доплату в розмірі від 200 до 400 доларів.
Іще майже 15 мільйонів доларів з бюджету передадуть волонтерським організаціям, які допомагають людям похилого віку. В Канаді інфікувалися понад 71 тисяча осіб. Більш як 5 тисяч випадків - летальні.
по теме
Євросоюз відкриє внутрішні кордони
Країни Європи відкривають свої кордони лише для сусідів-членів ЄС. Такі рекомендації напередодні оприлюднила Єврокомісія з порадою не відновлювати авіасполучення принаймні ще місяць
Польща готується послабити карантин
У Польщі незабаром стартує третій етап послаблення карантинних обмежень. З наступного понеділка в країні запрацюють салони краси, спортивні зали та ресторани і бари.
Британію накрила нова хвиля COVID-19
Попри це, відсьогодні набудуть чинності перші послаблення карантину - людям дозволять виходити на вулицю без обмежень
У Європі епідемія коронавірусу іде на спад
Число інфікованих коронавірусом у світі вже понад 4 мільйони 260 тисяч осіб
В Сеулі на карантин закрили клуби та бари
Місцева влада боїться нового спалаху коронавірусу - за останню добу там зафіксували 18 нових випадків зараження