Канадський уряд виділить майже два мільярди доларів - на підтримку пенсіонерів під час пандемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Кожен з пенсіонерів, а таких в країні близько семи мільйонів - отримає одноразову доплату в розмірі від 200 до 400 доларів.

Іще майже 15 мільйонів доларів з бюджету передадуть волонтерським організаціям, які допомагають людям похилого віку. В Канаді інфікувалися понад 71 тисяча осіб. Більш як 5 тисяч випадків - летальні.