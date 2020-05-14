Более 40 рожденных для иностранцев младенцев "застряли" в отеле Киева [ Редактировать ]
В Киеве, в отеле "Венеция" из-за закрытия границ находятся 46 младенцев, рожденных от суррогатных мам. В связи с карантином родители не могут их забрать. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook
Видео, которое опубликовала клиника репродуктивной медицины "BioTex". На нем персонал сообщает, что с детьми все хорошо, хотя слышно детский плач. Отмечается, что младенцы находятся под наблюдением педиатров. В то же время, как видно из видео, все 46 детей находятся в одной комнате киевского отеля "Венеция".
Детей должны были забрать суррогатные родители из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.
Отметим, что видео разместили только на международной версии сайта клиники одновременно на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.
Денисова уже заявила, что указанная информация является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.
Омбудсман предостерегает, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан.
Денисова также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.
Ранее мы писали о том, что Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам.
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