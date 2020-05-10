Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 678 украинкам [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - говорится в сообщении.
Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.
Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.
Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ривненской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.
К слову, почетное звание "Мать-героиня" является государственной наградой, которую ввели в Украине в 2004 году. С 2008 года присвоение этого звания сопровождается единоразовой выплатой в размере десятикратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
Напомним, 10 мая в Украине отмечают День матери.
по теме
Владимир Зеленский трогательно поздравил женщин с Днем матери
Он также обратился к своим маме и жене
Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой и Винницкой областях
Соответствующие распоряжения опубликовані на сайте главы государства
В Мексике людям запретили умирать от коронавируса
"Запрет" размещен на баннере в центре населенного пункта
Ко Дню матери бандуристка Татьяна Мазур со своей мамой исполнили "Пісню про рушник" (видео)
Бандуристка группы B&B Project Татьяна Мазур вместе со своей мамой спели "Пісню про рушник"
На Закарпатті реконструюють пункт пропуску Тиса - Володимир Зеленський
Велике будівництво планують на Закарпатті, - про це повідомив президент України Володимир Зеленський