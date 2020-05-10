В воскресенье, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 украинских женщин", - говорится в сообщении.

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Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ривненской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

К слову, почетное звание "Мать-героиня" является государственной наградой, которую ввели в Украине в 2004 году. С 2008 года присвоение этого звания сопровождается единоразовой выплатой в размере десятикратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Напомним, 10 мая в Украине отмечают День матери.

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