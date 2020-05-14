60 внуков остались без дедушки: от коронавируса скончался ромский барон [ Редактировать ]
В среду, 13 мая, в Подвиноградове Закарпатской области умер 62-летний ромский барон Николай Богар. Мужчина скончался от коронавируса. Всего в Закарпатской области выявлен 791 случай Covid-19 по состоянию на 14 мая. Об этом сообщает издание Pershij.
У барона осталось 12 детей - семь сыновей и пять дочерей, а также 60 внуков и 12 правнуков. В 2018 году в сети появилась информация, что на 60-й день рождения Богара пришло около 400 гостей, а семеро сыновей юбиляра подарили отцу раритетный автомобиль ГАЗ-13 "Чайка".
Экс-депутат Андрей Лозовой также подтвердил смерть Богара от коронавируса и принес соболезнования родным и близким. мая
Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зарегистрировано 456 летальных случаев
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