С 12 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, но медики напоминают, что заболевание никуда не исчезло и забывать о мерах безопасности не стоит. Известный инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала в прямом эфире три главных правила, которых должны придерживаться украинцы после выхода с карантина.

Правило первое

Социальная дистанция, которую нужно соблюдать абсолютно везде. В магазинах, аптеках, в любых помещениях. Минимально расстояние должно быть 1,5-2 метра.

Правило второе

Если есть минимальные симптомы любого заболевания, которое похоже на простуду - невысокая температура, кашель, насморк, першение в горле, то выходить на работу нельзя. Желательно остаться дома, чтобы не заразить других людей и связаться с семейным врачом.

Правило третье

Обязательная гигиена рук. Нужно очень серьезно относиться к мытью рук и по словам Булавиновой, люди недостаточно хорошо их моют.

Кроме того, дети с минимальными проявлениями простуды должны оставаться дома и не ходить в детский сад. Они не входят в группу риска, по словам инфекциониста, но они могут быть заразны для других детей, а также для пожилых людей из группы риска.

"Даже если они не являются опасными для других детей, они могут заразиться от другого ребенка и принести это домой, заразить бабушку и дедушку. А надо их поберечь", - отметила Булавинова.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зарегистрировано 456 летальных случаев