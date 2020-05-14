С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, планируется запустить детские сады, возобновить спортивные соревнования и запустить общественный транспорт.

Если говорить о смягчении, я понимаю, что всех именно это интересует, какие именно смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, на этом я хочу подчеркнуть. Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание, то есть, мы даем разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения.

При этом по-прежнему необходимо будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и применять антисептики.

"Также под каждые эти события, или это спортивные соревнования, или общественный транспорт - у нас будет разработан очень четкий критерий, как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил", - добавил министр.

Ранее мы писали о том, что разрешили украинцам с 11 мая.