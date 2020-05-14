Второй этап смягчения карантина: что разрешат с 22 мая [ Редактировать ]
С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантинна может заработать ряд заведений. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, планируется запустить детские сады, возобновить спортивные соревнования и запустить общественный транспорт.
Если говорить о смягчении, я понимаю, что всех именно это интересует, какие именно смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации, на этом я хочу подчеркнуть. Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей, это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание, то есть, мы даем разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения.
При этом по-прежнему необходимо будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и применять антисептики.
"Также под каждые эти события, или это спортивные соревнования, или общественный транспорт - у нас будет разработан очень четкий критерий, как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил", - добавил министр.
Ранее мы писали о том, что разрешили украинцам с 11 мая.
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