Примерно у 20-30% пациентов с коронавирусом COVID-19 развивается почечная недостаточность. Об этом сообщил главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов.

По словам специалиста, пациенты с хроническими болезнями почек входят в группу особо риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания.

"Помимо больных хроническими болезнями почек, у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных хроническими болезнями почек программным диализом", - сообщил Шилов.

Люди с хроническими болезнями почек находятся в группе риска по заражению COVID-19, поскольку их причинами являются диабет, гипертония, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст. Наиболее уязвимы пациенты, получающие лечение диализом, поскольку терапию в данном случае остановить невозможно.

Профилактика заражения и лечение этой группы осложняются тем, что в ней много ослабленных больных с сопутствующими заболеваниями, лиц старшего возраста с ослабленной иммунной системой и склонностью к тяжелым инфекционным заболеваниям.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали три главных правила, как не заразиться коронавирусом.