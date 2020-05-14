Названо опасное осложнение коронавируса [ Редактировать ]
Примерно у 20-30% пациентов с коронавирусом COVID-19 развивается почечная недостаточность. Об этом сообщил главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов.
По словам специалиста, пациенты с хроническими болезнями почек входят в группу особо риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания.
"Помимо больных хроническими болезнями почек, у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных хроническими болезнями почек программным диализом", - сообщил Шилов.
Люди с хроническими болезнями почек находятся в группе риска по заражению COVID-19, поскольку их причинами являются диабет, гипертония, ожирение, атеросклероз, а также пожилой возраст. Наиболее уязвимы пациенты, получающие лечение диализом, поскольку терапию в данном случае остановить невозможно.
Профилактика заражения и лечение этой группы осложняются тем, что в ней много ослабленных больных с сопутствующими заболеваниями, лиц старшего возраста с ослабленной иммунной системой и склонностью к тяжелым инфекционным заболеваниям.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали три главных правила, как не заразиться коронавирусом.
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