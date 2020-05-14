Украина и ЕС договорились ускорить заключение "промышленного безвиза" [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Так, во время видеовстречи стороны договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемый "промышленный безвиз" между Украиной и ЕС. Из-за пандемии коронавируса переговорные процессы замедлились.
"Кулеба и Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединении Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения", - добавили в МИД.
Кроме того, стороны обсудили гуманитарную помощь ЕС для уязвимых слоев населения на Донбассе, обменялись мнениями относительно предстоящего саммита Восточного партнерства, а также уделили внимание поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.
"Варгеи заверил в неизменности поддержки Украины на европейском пути и в реализации реформ", - подчеркнули в МИД.
Ранее мы писали, что Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом.
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