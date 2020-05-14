Европарламент выделит 10 странам 3 миллиарда [ Редактировать ]
Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 1,2 миллиарда евро помощи Украине для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Укринформ".
В голосовании приняли участие 689 депутатов. "За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Таким образом, решение было принято. Эти результаты объявил президент Еврокомиссии Давид Сассоли.
В общем Европарламент принял решение о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления коронавирусного кризиса.
Кроме того, 13 мая депутаты продлили действие соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в науке и технологиям (с 2002 года - ред.). В голосовании по этому вопросу приняли участие 690 депутатов, 671 - проголосовали "за", 10 - "против", 9 - воздержались.
Ранее мы писали, что Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом.
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