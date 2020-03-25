В среду, 25 марта, стало известно, что испанская армия попросила своих партнеров по НАТО предоставить помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы вооруженных сил Испании Мигеля Вильярройа, Испания попросила предоставить комплекты для тестирования на коронавирус, вентиляторы и защитное снаряжение в рамках международных соглашений о помощи альянса.

При этом он добавил, что помощь будет передана гражданским лицам.

Ранее сообщалось, что в Испании коронавирусом заразилось 4000 медиков.