Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, стало известно, что испанская армия попросила своих партнеров по НАТО предоставить помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы вооруженных сил Испании Мигеля Вильярройа, Испания попросила предоставить комплекты для тестирования на коронавирус, вентиляторы и защитное снаряжение в рамках международных соглашений о помощи альянса.
При этом он добавил, что помощь будет передана гражданским лицам.
Ранее сообщалось, что в Испании коронавирусом заразилось 4000 медиков.
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