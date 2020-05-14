Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

Ранее мы писали, что США вводят санкции против Китая из-за коронавируса.