Трамп рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Дональд Трамп / Reuters
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC.
По словам Трампа, вакцина от коронавируса будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.
Ранее мы писали, что США вводят санкции против Китая из-за коронавируса.
по теме
Prev Next
14 мая 2020 20:54
Халатность врачей, антисанитария и хаос: что происходит с больными в военном госпитале (эксклюзив)
Возмущенный пациент госпиталя ГПСУ обратился в редакцию Podrobnosti.ua
13 мая 2020 09:22
Коронавирус в Украине: за сутки скончались 14 человек
За сутки зафиксировано 402 новых случая
13 мая 2020 09:00
От коронавируса в мире выздоровели почти 1,5 млн человек
Всего в мире 4 261 747 инфицированных
12 мая 2020 14:32
Кто может бесплатно сделать тест на COVID-19
В Украине несколько категорий людей имеют возможность сделать тест методом ПЦР
12 мая 2020 09:44
В Житомирской области подтвердили два новых случая коронавируса
Как сообщается, новые случаи были зафиксированы у женщин