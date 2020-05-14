"Мы могли бы разорвать все отношения с Китаем" - Трамп [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что мог бы разорвать все связи с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает FOX Business.
Американский президент сделал одно из самых громких заявлений в сторону Китая.
В частности, отвечая на вопрос, какие меры могут принять Штаты в ответ на возможное скрытие Китаем данных о коронавирусе, Трамп заявил: "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы разорвать все отношения".
Администрация президента США обдумывает несколько путей возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая.
"Теперь, если бы вы это сделали, что бы случилось? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы разорвали все отношения", - добавил Трамп.
Дональд Трамп практически ежедневно обвинял Китай в сокрытии реальных данных о коронавирусе. На днях Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях вируса, которые проводят американские организации.
Ранее мы писали, что США вводят санкции против Китая из-за коронавируса.
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