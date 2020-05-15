При ремонте храма в городе Замбице строители нашли старинную капсулу времени, которую в фундамент положили в начале 20 века.

Об этом пишет The Kxan 36 News.

По информации, внутри артефакта были обнаружены 200-летни монеты, немецкие газеты начала ХХ века, старинные документы и молитвенники.

Известно, что в тексте было отмечено, что церковь была построена в 1797 году и имена меценатов, за чьи средства она была воздвигнута.

Фото: Kxan 36 News

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