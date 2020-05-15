Назад в будущее: в польской церкви нашли капсулу времени [ Редактировать ]
При ремонте храма в городе Замбице строители нашли старинную капсулу времени, которую в фундамент положили в начале 20 века.
Об этом пишет The Kxan 36 News.
По информации, внутри артефакта были обнаружены 200-летни монеты, немецкие газеты начала ХХ века, старинные документы и молитвенники.
Известно, что в тексте было отмечено, что церковь была построена в 1797 году и имена меценатов, за чьи средства она была воздвигнута.
Фото: Kxan 36 News
Читайте еще, в Копенгагене во время строительства метрополитена найден тоннель, который датируется 19 веком.
по теме
Отдыхающих на техасском пляже "атаковали" голубые драконы
Морские обитатели являются достаточно редким видом животных
Литва и Польша ослабили ограничения на границе
Литва и Польша согласовали взаимное ослабление ограничений на государственной границе
В Польше на ферме загадочно умерла 25-летняя украинка
Почти через две недели после смерти женщины в одном из колодцев было найдено тело ее недоношенного ребенка
Польша начала выдавать украинцам рабочие визы
В понедельник, 4 мая, польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз