Под одной из станций метро обнаружили секретный тоннель [ Редактировать ]
В ходе строительных работ под станцией метро Osterport в столице Дании, Копенгагене, на глубине шести метров были обнаружены остатки деревянной обшивки подземного лаза. Об этом сообщает The Copenhagen Post.
Сначала археологи предположили, что туннель был построен в 17 веке, но радиоуглеродный анализ древесины показал, что ствол был срублен в 1874 году.
"Подземный ход шириной три метра расположен недалеко от знаменитого памятника Русалочке. Туннель перекрывается валом под нынешней станцией метро Osterport, поэтому настоящая его длина неизвестна", - говорится в сообщении.
Туннели подобного типа прокладывались на западном фронте во время Первой мировой войны, но назначение этой конструкции ученые затрудняются определить.
"Довольно странно прокладывать туннель, о котором никто не знает. Вероятно, речь идет о секретном ходе. Это часть военной истории Копенгагена", - говорит археолог из Копенгагенского музея Кристиан Андреас Фленсборг.
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