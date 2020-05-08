В ходе строительных работ под станцией метро Osterport в столице Дании, Копенгагене, на глубине шести метров были обнаружены остатки деревянной обшивки подземного лаза. Об этом сообщает The Copenhagen Post.

Сначала археологи предположили, что туннель был построен в 17 веке, но радиоуглеродный анализ древесины показал, что ствол был срублен в 1874 году.

"Подземный ход шириной три метра расположен недалеко от знаменитого памятника Русалочке. Туннель перекрывается валом под нынешней станцией метро Osterport, поэтому настоящая его длина неизвестна", - говорится в сообщении.

Туннели подобного типа прокладывались на западном фронте во время Первой мировой войны, но назначение этой конструкции ученые затрудняются определить.

"Довольно странно прокладывать туннель, о котором никто не знает. Вероятно, речь идет о секретном ходе. Это часть военной истории Копенгагена", - говорит археолог из Копенгагенского музея Кристиан Андреас Фленсборг.

Читайте также о том, что на метеорите с Марса нашли следы живых существ.