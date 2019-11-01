Уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет, был найден на востоке Турции. Об этом сообщает Аrkeolojik Нaber.

"Храм возрастом 11 300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире", - сообщили археологи.

Известно, что в храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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