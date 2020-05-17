В Киеве за сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 59 человек, 10 из которых – медики.

Об этом написал глава КГГА Виталий Кличко в Facebook.

По информации, в столичные больницы госпитализированы 16 человек, остальные лечатся на самоизоляции.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - отметил Кличко.

Известно, что среди заболевших:

34 женщины возрастом от 20 до 86 лет и два ребенка 10 и 13 лет.

22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет и 1-летний мальчик.

Фото: Facebook

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