В Киеве возросло количество медиков, зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
В Киеве за сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 59 человек, 10 из которых – медики.
Об этом написал глава КГГА Виталий Кличко в Facebook.
По информации, в столичные больницы госпитализированы 16 человек, остальные лечатся на самоизоляции.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них – 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - отметил Кличко.
Известно, что среди заболевших:
- 34 женщины возрастом от 20 до 86 лет и два ребенка 10 и 13 лет.
- 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет и 1-летний мальчик.
Фото: Facebook
Читайте еще, в Украине за сутки коронавирусом инфицированы 433 человека. Всего в Украине лабораторно подтверждены 18 291 случай коронавируса.
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