На территории Украины наблюдается позитивная "коронавирусная" динамика. За сутки подтвердили 433 новых случая инфицирования.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

По их словам, за сутки 21 человек погиб, еще 210 заболевших смогли победить смертельную инфекцию.

Отмечается, что наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксированы в Киеве – 59 новых больных, Киевской области – 54, Львовской области – 50 и Черновицкой области – 47. При этом новых инфицированных нету в Луганской и Херсонской областях.

Известно, что общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 18 291 инфицированных. 4906 гражданам удалось вылечится, еще 514 погибли.

Ранее мы писали, что коронавирус готовиться нанести повторный удар по Украине. ВОЗ опубликовала данные о времени начала новой волны эпидемии.