В Украине уменьшается количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
На территории Украины наблюдается позитивная "коронавирусная" динамика. За сутки подтвердили 433 новых случая инфицирования.
Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
По их словам, за сутки 21 человек погиб, еще 210 заболевших смогли победить смертельную инфекцию.
Отмечается, что наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксированы в Киеве – 59 новых больных, Киевской области – 54, Львовской области – 50 и Черновицкой области – 47. При этом новых инфицированных нету в Луганской и Херсонской областях.
Известно, что общее количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 18 291 инфицированных. 4906 гражданам удалось вылечится, еще 514 погибли.
Ранее мы писали, что коронавирус готовиться нанести повторный удар по Украине. ВОЗ опубликовала данные о времени начала новой волны эпидемии.
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