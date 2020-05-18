C понедельника, 18 мая, в Украине вступит в силу постановление Кабмина № 341 о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Как отмечается в сообщении, госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

В частности, постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%. Согласно постановлению, начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:

в случае повышения цен на 15% и более - применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;

в случае повышения цен на 10% и более, но менее 15%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;

в случае повышения цен на 5% и более, но менее 10%, - применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования

В случаях, когда рост цен произошел вследствие окончания срока действия скидок, декларировать изменение цен не нужно. Декларированию подлежит розничная цена, которая повышается на 5% и более, действовавшей до введения скидки.

Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный веб-сайт по ссылке.

После регистрации данных, сведения сразу будут вноситься в Реестр розничных цен на товары в автоматическом режиме.

Госпродпотребслужба разместит Реестр розничных цен на товары на своем официальном веб-сайте и обеспечит свободный доступ к ее содержимому. С Реестром розничных цен можно будет ознакомиться на официальном сайте Госпродпотребслужбы по ссылке.