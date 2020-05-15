"Северный поток-2": в Кабмине одобрили решение Германии [ Редактировать ]
Решение Федерального сетевого агентства Германии об отказе "Северному потоку-2" в освобождении от требований Газовой директивы Евросоюза показывает, что правила ЕС едины для всех. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
По словам Шмыгаля, Украина имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство в сфере энергетики.
"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - заявил он.
Ранее Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2".
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