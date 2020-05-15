Решение Федерального сетевого агентства Германии об отказе "Северному потоку-2" в освобождении от требований Газовой директивы Евросоюза показывает, что правила ЕС едины для всех. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

По словам Шмыгаля, Украина имплементирует все правила энергетического рынка ЕС, чтобы в дальнейшем развивать партнерство в сфере энергетики.

"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", - заявил он.

Ранее Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2".