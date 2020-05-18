Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Такое заявление он сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Только спустя более 40 лет они получили возможность вернуться домой. Казалось, все беды позади. Но в 2014 году в результате аннексии Крыма много украинцев и крымских татар были вынуждены вновь покинуть свою землю", - написал он.

Зеленский считает, что на настанет тот день, когда крымские татары и украинцы вернутся к родным очагам.

"Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!", - написал он.

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