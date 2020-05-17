Масштабы шокируют: Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий [ Редактировать ]
17 мая украинцы чтят память жертв политических репрессий. Президент Украины Владимир Зеленский посетил заповедник "Быковнянские могилы" и принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы
Владимир Зеленский отметил, что современные и будущие поколения должны сделать все для того, чтобы подобные страшные события и преступления никогда не повторились.
В независимой демократической Украине жизни и здоровья граждан всегда будет моим безусловным приоритетом
Президент возложил цветы к братской могиле, установил лампаду у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы", а также возложил цветы к памятному знаку польских захоронений. В мероприятиях также принял участие и глава Офиса президента - Андрей Ермак.
Киевский Лесной массив недалеко от поселка Быковня является крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий. По разным данным, здесь нашли от 15 до более 100 тыс. человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве в период с 1937 до 1941 года.
Напомним, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают в третье воскресенье мая с 2007 года.
Читайте также, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны.
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