В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны.

Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", - написал глава государства.

Ранее мы писали, что Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о высшем образовании.