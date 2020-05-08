Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны [ Редактировать ]
В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны.
Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", - написал глава государства.
Ранее мы писали, что Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о высшем образовании.
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