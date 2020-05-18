Неделя кометы SWAN: как и где увидеть самую яркую комету года [ Редактировать ]
Текущая неделя - идеальное время за многие годы, чтобы увидеть комету SWAN, которая в понедельник, 18 мая, приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Наблюдать ее можно из любой точки северного полушария, сообщает Forbes.
Чтобы увидеть газовую комету SWAN, известную также как C/2020 F8 (SWAN), придется встать за час до восхода Солнца, и наблюдать за северо-восточным горизонтом, используя бинокль. Заметить ее будет довольно легко, ведь за ней тянется яркий хвост длиной 16 млн километров.
- Среда, 20 мая 2020 года: комета SWAN будет очень близка к звезде Алгола в созвездии Персея.
- Вторник, 26 мая: комета SWAN достигнет перигелия (ближайшее расстояние к Солнцу) и исчезнет в солнечном свете. После этого увидеть ее можно будет только на вечернем небе после заката.
- Среда, 3 июня 2020 г. (после захода солнца): комета SWAN пройдет рядом с Капеллой в созвездии Возничий (лат. Auriga).
Чтобы найти комету SWAN, можно воспользоваться схемой ее движения по небу, которую составил журнал Sky&Telescope.
Астрономы предупреждают, что увидеть комету довольно тяжело из-за светового загрязнения. Для этого желательно уехать за город, где небо чище от газов и меньше источников искусственного света.
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