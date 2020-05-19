Mail.ru запустила сервис групповых видеозвонков [ Редактировать ]
Российская компания Mail.ru Group, ресурсы которой заблокированы в Украине еще на три года, запустила сервис групповых видеозвонков с количеством до 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Создать видеоконференцию можно как через веб-версию, так и через мобильное приложение, достаточно зайти в почту и перейти к звонку. Создать видеозвонок может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, для этого не надо скачивать приложение. Для подключения к групповому звонку достаточно нажать на ссылку из приглашения.
18 мая групповые видеозвонки с количеством до восьми человек ввела принадлежащая Mail.ru Group социальная сеть "ВКонтакте".
Российские IT-компании запускают функцию групповых видеозвонков на фоне пандемии коронавируса, которая заставляет людей по всему миру находиться дома на карантине.
Напомним, что доступ к социальным сетям "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также ресурсам "Яндекс" и Mail.ru был запрещен Петром Порошенко в 2016 году сроком на три года. Это вызвало бурное общественное обсуждение в Украине. Противники данного решения считают, что запрет ограничивает право людей получать информацию из различных источников. Кроме того, благодаря VPN-приложениям граждане Украины могут обходить запрет.
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