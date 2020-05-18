Социальная сеть "ВКонтакте", запрет на которую в Украине продлен еще на три года, запустила функцию групповых видеозвонков. Об этом сообщается на ее сайте.

Видеозвонки с участием двух человек появились во "ВКонтакте" с 2018 года, а теперь в видеоконференциях могут участвовать до восьми человек. Российская соцсеть запустила возможность групповых видеозвонков на фоне пандемии коронавируса, которая заставляет людей по всему миру находиться дома на карантине.

Чтобы начать разговор, нужно открыть нужную беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить. Принимать звонки уже может любой пользователь. В ближайшие дни появится возможность их создавать у всей аудитории "Вконтакте".

Напомним, что доступ к российским сайтам и социальным сетям "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru был запрещен Петром Порошенко в 2016 году сроком на три года. Данный вопрос вызывал бурное общественное обсуждение. Противники данного решения считают, что оно бесполезно, поскольку ограничивают право людей получать информацию из различных источников. Кроме того, благодаря VPN-приложениям граждан Украины могут обходить запрет.