Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

Ранее Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки.