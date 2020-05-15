Зеленский продлил запрет для "ВКонтакте" и "Одноклассники" [ Редактировать ]
Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил действие применения санкций к российским соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу № 184, в Украине продлен запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.
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