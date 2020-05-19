Эпидемия отступает: Зеленский отреагировал на спад заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по снижению заболеваемости коронавируса в Украине. Об этом он сказал в ходе совещания в Офисе президента.
Как известно, количество новых случаев заболевания снижается третьи сутки подряд. За минувшие сутки этот показатель упал до 1,4% - 260 новых заболевших. При этом второй раз за время пандемии число выздоровевших превысило число инфицированных.
"Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность", - ответил на это Зеленский.
Также президенту сообщили, что надбавки медикам за март не выплатили только в трех областях, а многие уже начали выплачивать за март.
Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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