Во вторник, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский назвал обнадеживающей статистику по снижению заболеваемости коронавируса в Украине. Об этом он сказал в ходе совещания в Офисе президента.

Как известно, количество новых случаев заболевания снижается третьи сутки подряд. За минувшие сутки этот показатель упал до 1,4% - 260 новых заболевших. При этом второй раз за время пандемии число выздоровевших превысило число инфицированных.

"Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Но это не значит, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить украинцам безопасность", - ответил на это Зеленский.

Также президенту сообщили, что надбавки медикам за март не выплатили только в трех областях, а многие уже начали выплачивать за март.

Напомним, по состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19.